Коммунальщики получили новый бригадный автомобиль - три в одном

Коммунальное предприятие Днепровского района города Киева на днях получило бригадный автомобиль – аварийно-ремонтную мастерскую теплосетей ТК-IV-АР, изготовленную Заводом спецтехники «Техкомплект». Такая машина, укомплектованная различным оборудованием, может выполнять множество функций, для которых раньше требовалось привлечения до трех транспортных средств. Это и сварка, и резка, и откачивание воды, а также освещение и электроснабжение.

Машина построена на базе IVECO Daily 70C16. Шасси рассчитано на полную массу до 7 т и оснащено дизельным двигателем с турбокомпрессором с изменяемой геометрией – мощностью 160 л. с. и максимальным крутящим моментом 380 Нм.

Кузов-фургон производства «Техкомплект» в передней части оборудован пассажирским отсеком на 6 человек. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности. Обшивка выполнена из 3-мм алюмокомпозита. Внутренние панели для большего уюта имеют оформление «под дерево». Имеется автономный обогреватель Webasto, а в потолке – вентиляционный люк. Специальное оборудование расположено в бортовых отсеках, за ролетными дверцами.