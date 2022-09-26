Brabus построил 900-сильный «Гелик» с кузовом пикап

Всего изготовят десять пикапов Brabus P 900 Rocket Editiom

Тюнинг-ателье Brabus, известное своими «экспериментами» над Mercedes-Benz G-Class, представило самый дорожный вариант модели с кузовом пикап. Новая версия под названием Brabus P 900 Rocket Edition — это пикап 800 Adventure XLP с более низким шасси и характеристиками внедорожника 900 Rocket.

От последнего пикапу достался агрессивный карбоновый обвес, адаптированный под особенности кузова пикапа. Сам же кузов со стальным полом и углепластиковыми бортами оригинальный. Внедорожнику достались вентилируемый капот с прозрачным окошком, расширители колесных арок и диффузора, а также выдающийся сплиттер с красными ребрами. Дополняют образ боковые выхлопные трубы и 24-дюймовые кованые диски Brabus Monobloc Z «Platinum Edition» с углепластиковыми колпаками Aero-Discs.

Четырехместный салон отделан тонкой кожей с прострочкой Seashell Diamond и ярко-красными акцентами. Интерьер декорирован углеродным волокном и подсвечивающимися логотипами тюнера. Также применено атмосферное амбиентное освещение.

В оснащении сиденья с подогревом и вентиляцией. В спинки передних интегрированы дисплеи для пассажиров заднего ряда. Также в распоряжении задних пассажиров отдельный 4,3-дюймовый сенсорный экран, на который вынесено управление основными функциями автомобиля.

Пикап получил активную алюминиевую подвеску Brabus RideControl на койловерах, обеспечивающую ему лучшую управляемость. Дорожный просвет на 45 мм меньше, чем у стандартного Mercedes-AMG G63. Жесткость амортизатором регулируется «из салона».

Под капотом у пикапа модернизированный 4,5-литровый битурбированный V8 от 900 Rocket, отдача которого увеличилась до 900 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Коробка — 9-ступенчатая автоматическая. Привод — постоянный полный.

От 0 до 100 км/ч пикап снаряженной массой 2720 кг ускоряется за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

Всего тюнер изготовит 10 таких автомобилей. Первый экземпляр — Brabus P 900 Rocket Edition «One of Ten» — оценили в 649 640 евро. Для сравнения, обычный 900 Rocket с тем же двигателем стоит 479 640 евро, а менее мощный пикап 800 XLP Superblack с портальными осями — 724 640 евро.