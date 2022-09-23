Лидер европейского рынка электробусов показал модель с батареями в полу

На выставке пассажирского транспорта InnoTrans 2022 в Берлине компания VDL Bus & Coach презентовала интересную новинку – электробус Сitea LF-122 следующего поколения. Машина необычна тем, что имеет подпольное размещение аккумуляторных батарей. Более того, даже в стандартном исполнении – с батареями емкостью 306 кВт.ч пассажировместимость достигает 110 чел. А вообще на модель могут устанавливаться батареи до 490 кВт.ч. – правда, в этом случае дополинтельные аккумуляторы располагаются на крыше. Впечатляет и запас хода – от 500 до 600 км!

На разработку нового модельного ряда электробусов Сitea ушло около 6 лет. По заявлению фирмы, по сравнению с предшествующими электробусами, потребление электроэнергии сократилось на 20 – 25%.

Специально для новинки были созданы композитные боковины кузова. Это позволило снизить вибрации и шум, улучшить изоляцию, что в итоге повысило уровень комфорта для пассажиров.

Новое семейство электробусов включает четыре модели: длиной 12,2 м (Low Floor и Low Entry), 13,5 м (Low Entry), 14,9 м (Low Entry) и сочлененную 18,1 м (Low Floor). Благодаря более оптимальной компоновке в 12,2-метровом варианте удалось добавить четыре места для сидения – общее число стационарных кресел возросло до 45 (не считая двух откидных для размещения колясок). А благодаря малому весу 13,5-метровый вариант доступен в двухосном исполнении – он имеет 53 мест для сидения.

На выставке InnoTrans 2022 состоялся первый демонстрационный показ новой модели. До этого машину засветили только на онлайн-презентации в мае прошлого года, а решение о запуске в серийное производство было принято еще раньше – в декабре 2020-го. Первые товарные машины будут отправлены в финский город Лахти. Также компания поставит большой партию новых Citea во Францию.

Отметим, что VDL Bus & Coach на сегодняшний день является лидером европейского рынка электробусов – по итогам первого полугодия, из 1767 ед. зарегистрированных новых машин на ее долю пришлось 242 машины.