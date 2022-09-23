Зернотрейдеры продолжают пополнять автопарки более экономичной техникой

Несмотря на военное положение в стране, урожай зерновых собран и теперь отправляется потребителям. Поэтому крупнейшие украинские зернотрейдеры продолжают обновлять свои автопарки, ведь более современная техника снижает затраты на эксплуатацию и гарантирует своевременную доставку продукции. На днях DAF Truck Center Ukraine передала партию из десяти седельных тягачей DAF XF (4х2) компании, которая уже более 20 лет работает на зерновом рынке Украины.

Машины оснащены 12,9-литровым турбодизелем мощностью 480 л.с., агрегатированным с автоматической коробкой передач ZF TraXon. Имеется высокоэффективный моторный тормоз. Водитель оценит комфортабельную кабину – с климат-контролем, автономным отопителем, холодильником на 42 л. Адаптивный круиз-контроль облегчает управление и делает езду более экономичной. А на страже безопасности стоит система предупреждения об угрозе столкновения.