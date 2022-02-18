MAN анонсировал выпуск двухсот электрических грузовиков тяжелого класса

В Нюрнбурге 17 февраля состоялась презентация предсерийного электрического грузовика тяжелого класса MAN eTruck. Как отметил генеральный директор компании MAN Truck & Bus Александр Власкамп, первые 200 таких машин будут изготовлены уже в начале 2024 года, а затем их производство начнется на главном конвейере завода в Мюнхене. Таким образом, переход на большегрузные машины с нулевым вредным выбросом произойдет на год раньше запланированного строка.

Более того, к середине 2024 года намечено построить и первые тягачи на водородных топливных элементах. Эти машины передадут пяти транспортным компаниям (BayWa, DB Schenker, GRESS Spedition, Rhenus Logistics и Spedition Dettendorfer) для пробной эксплуатации в течение года на реальных маршрутах. И в этом важном деле MAN Truck & Bus помогут ее промышленные партнеры – Bosch, Faurecia и ZF. Отметим, что власти Баварии обязались финансировать проект по разработке грузовиков на водородных топливных элементах Bavarian Fleet в размере 8,5 млн евро.

Однако полноценный выход грузовиков Fuel Cell на рынок ожидается только после 2030 года, когда будет налажено производство достаточного количества зеленого водорода, а также появится соответствующая инфраструктура заправочных станций. Поэтому в ближайщее время нужно рассчитывать в основном на батарейные электрогрузовики (BEV).

Если говорить о представленном тягаче MAN eTruck, то пока его технические характеристики не разглашаются. Как видно по фото, автомобиль унифицирован по кабине с серийной моделью нового поколения TGX Truck Generation. Однако уже известно, что на машине установлены аккумуляторы, собранные в Техническом центре MAN eMobility, открывшемся в Нюрнбурге весной 2021 года.

Отметим, что батареи собственного производства уже применяются на серийных городских автобусах MAN Lion’s City E. Один блок имеет емкость 80 кВт.ч. Всего же на автобусе их шесть, что обеспечивает запас хода до 350 км. Однако это далеко не предел. В ходе прошлогоднего испытания по маршрутам общественного транспорта Мюнхена электробус Lion’s City E в течение 24 часов смог проехать без подзарядки ни много ни мало 550 км.

Чтобы помочь клиентам быстрее адаптироваться к электрическим грузовикам тяжелого класса MAN Truck & Bus работает над внедрением специальных цифровых решений и созданием соответствующей инфраструктуры. Traton Group (компании MAN Truck & Bus и Scania) в рамках совместного предприятия с Volvo Group и Daimler Truck создадут в Еропе сеть из 1700 высокопроизводительных зарядных станций – проект High Performance Charging Network.