Volkswagen возобновляет производство бюджетного электромобиля

Стоимость электрокара начинается от 27 000 долларов

Самым доступным электромобилем в линейке Volkswagen является компактный e-up! Его стоимость начинается от 27 000 долларов. Несмотря на высокий спрос, немецкая компания приостановила прием заказов на модель в середине 2020 года. И вот, спустя 16 месяц, вновь начала ее продажи.

Электрический сити-кар впервые вышел на рынок в 2013 году, а в 2019 году пережил плановый рестайлинг. Обновленная версия пришлась по вкусу поклонникам марки и за ней выстроилась очередь, которая растянулась почти на полтора года вперед. Чтобы избежать дальнейшего скопления заявок и увеличения срока ожидания, компания пошла на столь радикальный шаг.

Однако теперь для желающих стать владельцем компактного электромобиля немецкой марки нет никаких преград. В Volkswagen заверили, что готовы собрать столько e-up!, сколько будет нужно для закрытия всех клиентских заявок.

Отметим, что актуальный электрокар поставляется с одним мотором мощностью 83 л.с., который позволяет достигать «сотни» за 11,9 секунды и развивать максимальную скорость в 130 км/ч. Запас хода в 260 км обеспечивает батарея на 32,3 кВтч. В сегменте модель конкурирует с Peugeot e-208, Fiat 500e и Nissan Leaf.