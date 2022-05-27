MAN начал продажи в Украине самосвала 6х6 нового поколения

На украинском рынке грузовиков, несмотря на военное положение в стране, у дилеров продолжают появляться новинки. И пример тому – самосвал MAN TGS 40.440 колесной формулы 6х6, продажи которого недавно стартовали в компании «Аванти Груп». Машина оснащена кузовом марки Wielton, рассчитана на полезную нагрузку 25 000 кг и полную массу 40 000 кг.

Данная модель нового поколения Truck Generation оснащена усиленной рамой и рессорной подвеской, 10,5-литровым двигателем D2066LF45 (Евро 5) мощностью 440 л. с. и механической 16-ступенчатой коробкой передач ZF. В трансмиссии предусмотрены межколесные и межосевые блокировки. Применяются шины размерности 325/95R24.

Кабина NM шириной 2240 мм и длиной 1880 мм укомплектована кондиционером, зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом, а также электростеклоподъемниками. Кресло водителя – на пневмоподвеске.

Стальной бампер MAN TGS из трех частей облегчает процесс замены в случае повреждения. Стальная защита двигателя снизу, решетки на фарах, а также подножки на гибком креплении – весьма полезные атрибуты для езды по бездорожью.