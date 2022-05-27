Получен заказ на 800 магистральных электрических тягачей Freightliner eCascadia

Не успела компания Daimler Truck North America (DTNA) объявить о запуске в серийное производство полностью электрического магистрального седельного тягача Freightliner eCascadia, как сражу же на него поступил очень важный заказ.

Между DTNA и Sysco Corporation, мировым лидером в области доставки продуктов питания в рестораны, учебные и медицинские заведения, было подписано письмо о намерениях о приобретении 800 машин к 2026 году. Первая поставка тягачей на филиал Sysco Riverside в Калифорнии запланирована уже на этот год. Таким образом компания воплощает стратегию перевода 35% своего автопарка на электрический транспорт к 2030 году.

Отметим, что с 2018 года электрические грузовики Freightliner активно испытывались клиентами. Сорок машин – магистральные тягачи eCascadia, способные работать в составе 37-тонного автопоезда, и грузовики для локальной дистрибуции eM2 – прошли тестирование в 50 компаниях, наездив суммарно более 1,6 млн км.

Данные машины разработаны в контексте глобальной стратегии DTNA универсальной платформы ePowertrain. Это электрические оси eAxle, интегрированные с электромотором и электроникой в компактный блок. Покупатель может выбрать установку одного или двух электродвигателей – мощностью 320 или 470 л. с., а также трех вариантов батарей по емкости: 191 кВт.ч (время зарядки 1,5 – 3 часа), 291 кВт.ч (2 – 4 часа) и 438 кВт.ч (2 – 6 часов). Запас хода при этом варьируется от 368 до 592 км.