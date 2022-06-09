MAN поведал о запуске всемирного электрического автобуса eBus

Компания MAN Truck & Bus в следующем году презентует прототип т. н. глобального электрического автобуса – шасси eBus, которое поможет укрепить позиции на международном рынке. В его основе заложены узлы и агрегаты от серийной городской модели MAN Lion’s City E, на которую уже поступило заказов из разных стран Европы на более 1000 ед.

Это, прежде всего, центральный электродвигатель на задней оси, а также аккумуляторная технология Volkswagen Group. К уже известным по модели Lion’s City E батареям типа NMC (литий-никель-марганец-кобальт-оксидным) добавятся новые – LFP (литий-феррофосфатные), которые позволят увеличить запас хода и тем самым удовлетворить запросы междугородных перевозчиков.

Двухосное шасси MAN eBus будет доступно в двух исполнениях: низкопольном – для города и с высоким уровнем пола – под междугородные маршруты. Для успешного продвижения нового шасси по всему миру MAN Truck & Bus привлечет разветвленную сеть местных кузовостроительных компаний. Шасси будет предлагаться не только с левым, но и с правым расположением руля, что весьма актуально для Сингапура, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии, где уже сегодня эксплуатируется большое количество автобусов на шасси MAN.

Серийное производство шасси eBus начнется в 2024 году на польском заводе MAN Truck & Bus в Стараховицах, там же, где сегодня выпускают низкопольные автобусы MAN Lion’s City E.