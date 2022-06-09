Тягачи Renault Trucks Evolution заступили на армейскую службу

В связи с широкомасштабной российско-украинской войной сегодня многие страны НАТО активно усиливают свои рубежи и проводят совместные учения. На днях на военную авиабазу в Литве LAF Siauliai Air Base поступили новые топливозаправщики для обслуживания самолетов и вертолетов разных типов. На фотографиях, опубликованных Министерством национальной обороны Литвы, показан седельный тягач Renault Trucks cерии С.

Машина имеет колесную формулу 6х4 и относится к новому поколению Evolution, о чем красноречиво говорят фары с характерными дневными ходовыми LED-огнями, а также рисунок решетки радиатора.

Тягач состыкован с полуприцепом-цистерной от немецкой компании Esterer, которая специализируется на изготовлении АТЗ различных типов. В данном случае бочка рассчитана на перевозку 65 000 л топлива, что по весу равняется 71 т. В задней части полуприцепа установлено мощное насосное оборудование. Совсем недавно еще одни новые топливозаправщики были переданы на военный аэродром в чешский город Кбела. Это тягачи Tatra T815 (6х6) с полуприцепами-цистернами на 36000 л.

Заметим, что грузовики Renault Trucks сегодня уже исправно служат и в Вооруженных силах Украины. Так, весной 2021 года подразделения связи разных родов войск ВСУ начали пополняться полноприводными машинами Renault Trucks D13T (4х4). Оборудованные фургонами они пришли на замену давно устаревшим радиостанциям на шасси ГАЗ и ЗИЛ.