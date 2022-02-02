Marcopolo представляет новую концепцию туристического автобуса
Известный бразильский производитель автобусов Marcopolo S.A. на днях презентовал свою новую туристическую модель Paradiso G8 1600 LD, которая должна выйти на рынок уже во втором квартале. Машина относится к 8-му поколению автобусов Generation 8, дебютировавшему прошлым летом.
Paradiso G8 1600 LD построен на шасси 6х2, которое может поставляться от разных производителей. В конструкции внедрено более 140 новаций. Дизайн решен в корпоративном стиле Marcopolo DNA – c решеткой радиатора и бампером увеличенного размера. Заметно улучшена аэродинамика – коэффициент Cx cоставляет всего 0,379. В качестве опции предлагаются полностью светодиодные фары, обладающие в 3,5 раза большей эффективностью.
Пассажирский салон выполнен с использованием фирменной концепции Biosafe, защищающей от коронавирусной инфекции. Она включает дезинфекцию туалета, систему кондиционирования воздуха с ультрафиолетовой лампой, антибактериальную обивку, а также опциональную планировку салона 1+1+1 (три ряда одиночных кресел).
Кабина водителя разработана по новой концепции Low Drive. Здесь установлена более низкая приборная панель, а холодильный отсек размещен с левой стороны. Это улучшает обзорность, в том числа справа. Более широкая водительская дверь делает посадку-высадку более комфортной. Удобнее стал доступ и к подпольным багажным отсекам благодаря новым крышкам. Пассажиры Marcopolo Paradiso G8 1600 LD также оценят модернизированные ступеньки и новые поручни. В салоне, что интересно, внедрена концепция biolight – освещение переменной яркости в зависимости от времени суток, что улучшает визуальный комфорт.