Загадочный электромобиль MG заметили на дорогах (фото)

Новинка получит двухмоторную установку и емкую батарею

Британская компания MG, автомобили которой представлены и в Украине, готовится пополнить свою модельную линейку новым электромобилем. Тестовый мул покрытый плотным камуфляжем был замечен на дорогах Венгрии.

Прототип новинки выглядит довольно неординарно и по своей форме не похож ни на одну из существующих моделей марки. По габаритам и стилистике исполнения он напоминает Kia EV6. У электрокара узкие угловатые фары, длинный капот, бампер с широким воздухозаборником и сильно наклонное ветровое стекло. Заднее стекло также имеет большой угол наклона, а на крышке багажника установлен заметный спойлер.

Шпионам удалось заглянуть и в салон электрохэтча. Снимок получился нечеткий, но на нем можно рассмотреть рулевое колесо с плоским дном и большой экран мультимедийной системы. Технические характеристики новинки пока неизвестны. Предположительно, электромобиль получит силовую установку, как у MG Marvel R. То есть в движение его будет приводить два электромотора, установленных на задней оси, с суммарной отдачей 284 л.с. и 665 Нм. Пару им составит аккумуляторная батарея на 70 кВтч.