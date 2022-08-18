Marcopolo выводит на рынок электробус собственной разработки

Бразильская компания Marcopolo, которой принадлежит 53,5% местного рынка городских автобусов, в августе начнет выпуск одиночной машины на электротяге. В отличие от представленного в прошлом году сочлененного электробуса на шасси BYD, новая низкопольная модель, под названием Attivi – исключительно собственная разработка.

Она имеет длину 13,2 м и вмещает 89 пассажиров. В движение машину приводит трехфазный электродвигатель бразильской марки WEG, пиковой мощностью 395 кВт и максимальным крутящим моментом 2800 Нм. Емкость батарей не сообщается, однако производитель утверждает, что электробус имеет запас хода до 250 км.

До конца года Marcopolo хочет изготовить порядка 30 машин Attivi. Производитель также позаботится про обустройство соответствующей зарядной инфраструктуры, сервиса, в том числе удаленного посредством телеметрии.

Прототип одиночного электробуса с 2021 года проходит испытания на маршруте в Санто-Андре, районе Сан-Пауло. Отметим, что компания Marcopolo уже продала более 350 электробусов и машин с гибридным приводом в Бразилии, Аргентине, Австралии и Индии.