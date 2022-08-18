Daimler Truck готовит европейскую премьеру eCanter следующего поколения

На автосалоне IAA Transportation, который пройдет в Ганновере с 20 по 25 сентября, Daimler Truck презентует для европейских покупателей электрический грузовик FUSO eCanter следующего поколения. Модель будет представлена в различных вариантах, в легком сегменте полной массой 4,25 – 8,55 т. Это очередной шаг к реализации недавно заявленной стратегии Daimler Truck – перейти на выпуск исключительно CО2-нейтральных транспортных средств на рынках Европы, Северной Америки и Японии, начиная с 2039 года.

Отметим, что FUSO eCanter первой генерации дебютировал в 2017 году и стал первым в мире серийным грузовиком легкого класса. Машина начала выпускаться небольшими партиями и на сегодняшний день несколько сот автомобилей эксплуатируется в Европе (на 13 рынках), в США, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Новый электрогрузовик будет выпускаться на двух заводах – Трамалгал (Португалия) и Кавасаки (Япония).

Что же касается обычного Сanter, с ДВС, то за всю историю модели уже выпущено более 4,5 млн машин. Ежегодно производится до 100 тыс. ед. В Европе эта машина представлена в 30 странах, в сегменте полной массой от 3,5 до 8,55 т. В 2021 году Fuso презентовал модель Сanter следующего поколения, получившую передовые системы безопасности и ставшую еще более комфортабельной.