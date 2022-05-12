Mercedes-Benz показал автомобиль для борьбы с лесными пожарами

На международной выставке аварийно-спасательной техники Rettmobil 2022, которая проходит с 11 по 13 мая в немецком городе Фульда, подразделение Mercedes-Benz Special Trucks представляет интересную машину. Это пожарная автоцистерна, выполненная на шасси вездехода Unimog U 5023 и предназначенная для тушения лесных пожаров. Из-за глобального изменения климата увеличилось число лесных возгораний, в том числе и в Германии, в то же время участились и наводнения. Все это требует для борьбы с огнем соответствующей техники.

Представленная автоцистерна TLF 3000 изготовлена известным австрийским производителем пожарных машин – компанией Rosenbaurer и соответствует стандарту DIN 14530. Она имеет довольно компактные габариты: длину 7500 мм, ширину 2500 мм и высоту 3300 мм.

Спецнадстройка выполнена из алюминиевого профиля MT. Непосредственно в каркас интегрирована полипропиленовая емкость для 3000 л воды. С каждого борта имеются отсек для оборудования. В кормовой части расположен насос FPN 10-2000 с номинальной подачей 2000 л/мин при давлении 10 бар, с приводом от двигателя автомобиля. Управление происходит с помощью цифровой панели с 10-дюймовым дисплее тачскрин.

На переднем бампаре также смонтирован лафетный ствол производительностью 1500 л/мин. Под днищем и над кабиной установлены форсунки для создания мелкодисперсного водяного экрана для защиты от огня в лесу. Данная система имеет свой 300-литровый бак. Также на автомобиле есть и 150-литровый бак для пенообразователя.

По бокам крыши смонтированы cветодиодные фонари, обеспечивающие круговое освещение в радиусе 25 м. Также дополнительные LED-фонари установлены спереди и сзади. На светодиодной технологии также основана и система визуального аварийного оповещения Hansch.