Mercedes-Benz показал в действии водородный тягач GenH2 Truck

В рамках выставки IAA Transportation 2022 в Ганновере Mercedes-Benz демонстрирует ходовые качества своего перспективного седельного тягача на водороде – GenH2 Truck. Желающие могут прокатиться на машине, а также посмотреть процесс заправки «зеленым» водородом, которая осуществляется на станции Shell, расположенной неподалеку Hannover Messe. Отметим, что представленный тягач в составе груженного 40-тонного автопоезда имеет лицензию на эксплуатацию по дорогам общего пользования, на которых проходит испытания с прошлого года.

В данном случае GenH2 Truck работает на газообразном водороде, хотя Mercedes-Benz при разработке новых моделей будет делать ставку на жидкий водород. Последний имеет большую плотность энергии, что увеличивает запас хода. Главная цель – подготовить к производству водородный тягач, способный проехать без дозаправки до 1000 км. Поэтому неслучайно на своем стенде в павильоне компания показывает еще один GenH2 Truck, но уже с баками для жидкого водорода. В серию водородный тягач планируют запустить во второй половине десятилетия.