Компания «Украинская бронетехника» испытала новый продукт

Автомобили компании «Украинская бронетехника» сегодня активно применяются на фронте и помогают освобождать нашу землю от российских оккупантов. Производитель оперативно реагирует на сегодняшние потребности военных и работает над новыми продуктами.

В данный момент проводится работа над усовершенствованием использования крупнокалиберного оружия на машинах. Совместно с партнером был разработан универсальный станок под крупнокалиберный пулемет ДШК, НСВ и Browning для бронемашин MRAP «Варта», ББКМ «Новатор» и других образцов колесной техники.

Главная задача – достижение максимальной точности, скорости, удобства и безопасности в работе пулеметчика. Для защиты бойца от пуль и осколков на машине установят поворотную платформу с элементами бронезащиты, внутри которой и будет функционировать станок.

Уже были проведены успешные испытания нового продукта на полигоне. Специалисты «Украинской бронетехники» в ближайшее время доработают все пожелания от военных и станок будет готов для использования Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.