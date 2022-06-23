Mercedes-Benz покажет ряд новинок для строительного сегмента на Bauma-2022

На крупнейшей международной выставке строительной техники Bauma-2022, которая пройдет в Мюнхене с 24 по 30 октября, компания Mercedes-Benz Trucks покажет много интересного.

Начнем с того, что на грузовиках Actros и Arocs появится двигатель OM 471 третьего поколения, который обеспечивает меньшую совокупную стоимость владения (ТСО). Здесь устанавливается новый турбокомпрессор, который предлагается в двух вариантах, в зависимости от типа перевозок: для магистральных тягачей – с оптимальным расходом топлива, и для машин строительного сегмента, нуждающихся в высокой производительности.

Появится и новая система управления автоматической трансмиссией – PowerShift Advanced, которая благодаря более точному выбору передач позволяет разгонять многотонный автомобиль плавнее и быстрее. Также иные настройки получит и педаль акселератора: более чувствительная вверху она облегчит маневрирование, а более отзывчивая внизу – улучшит динамику при работе с грузом.

На стенде представят и грузовики с фирменными «фишками» для строительного сегмента. Во-первых, это гидравлически подключаемый передний привод – HAD (Hydraulic Auxiliary Drive), который можно задействовать на скоростях до 30 км/ч. А во-вторых, сцепление с турборетардером – TRC (Turbo Retarder Clutch), где ретардер и гидродинамическая пусковая муфта объединены. Это позволяет эффективнее тормозить на спусках с тяжелым грузом – с тормозной мощностью ретардера в 476 л. с. и моторного тормоза в 646 л. с.

Модель Arocs также получит усиленную, 10-тонную переднюю ось, что позволит устанавливать на шасси более тяжелое строительное спецоборудование.

А для моделей Actros и Arocs подготовлены новые фары головного света с LED «ресничками», а в качестве опции станет доступна и полностью светодиодная оптика.

Кроме того, на Bauma-2022 Mercedes-Benz Trucks презентует электрический грузовик eActros с самосвальным оборудованием Meiller и Palfinger и электрической коробкой отбора мощности eWorX, а также систему камер вместо зеркал MirrorCam второго поколения.