Новости Michelin выпустил часы с ремешком из переработанных гоночных шин

Тираж ограничен 133 экземплярами стоимостью 2500 фунтов стерлингов каждый

Michelin и британская часовая фирма Bamford London представили свой новый совместный проект — лимитированную серию часов Michelin × Bamford B347 Pilot Sport. Тираж издания ограничен 133 единицами.

Особенность хронографа — ремешок из переработанных шин Michelin Pilot Sport 5, узор которого полностью повторяет рисунок протектора. Корпус часов изготовлен из прессованного углепластикового волокна. Шкала оформлена в стиле клетчатого гоночного флага.

Ремешки для хронографов изготовила компания Greenology, специализирующаяся на переработке резины и пластика. Материалом для них послужили тестовые образцы шин. Их передал исследовательский кампус Michelin из французского Клермон-Феррана.

Часы из лимитированной серии Michelin × Bamford B347 Pilot Sport обойдутся потенциальному покупателю $3 043. Представленная в прошлом году базовая версия Bamford B347 стоит немного дешевле — $2 536. За эту сумму предлагают автоматический однокнопочный хронограф со швейцарским механизмом Sellita SW510 в нескольких вариантах дизайна.