Mercedes-Benz представляет премиальный автомобиль нового класса

Mercedes-Benz расширяет свою модельную линейку новым премиальным компактвэном T-Class. Этот автомобиль длиной 4498 мм шириной 1859 мм и высотой 1811 мм рассчитан на пять человек. Позднее появится длиннобазная, семиместная версия.

Задние двери (шириной 695 мм и высотой 1059 мм) сделаны сдвижными. Салон легко трансформируется в грузопассажирский – задние кресла складываются и образуют ровную площадку. Доступ в багажник может быть через подъемную дверь или распашные двустворчатые двери (с фиксацией на 90 и 180 град.).

В стандартное оснащение входит информационно-развлекательная система MBUX с 7-дюймовым дисплеем тачскрин, бесключевой запуск Keyless Start, а для более дорогих версий Style и Progressive Line – контурное освещение из восьми цветов.

Все машины имеют семь airbag, систему контроля давления в шинах, систему экстренного вызова Mercedes-Benz emergency call, а также систему помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist, активного торможения Active Brake Assist, контроля движения по заданной полосе Active Lane Keeping Assist, систему, сканирующую слепые зоны Blind Spot Assist. В качестве опции предлагается активный круиз-контроль Active Distance Assist DISTRONIC и «умный» усилитель руля Active Steering Assist.

Покупателям предлагается один бензиновый двигатель и один дизельный двигатель, каждый из которых доступен в двух вариантах мощности. Бензиновый в 1,3 л – в 102 и 131 л.с. и 1,5-литровый дизель – 95 и 116 л. с. Интересно, что самый cильный дизель имеет режим кратковременного повышения мощности – до 121 л.с., равно как и максимального крутящего момента – с 270 до 295 Нм.

Помимо механической 6-ступенчатой коробки передач, оба дизельных мотора, а также более мощный бензиновый доступна и с 7-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями – DCT. Расход топлива в комбинированном режиме дизельных версий – 5,3 – 5.9 л, а бензиновых – 6,7 – 7,3 л. Максимальная скорость 164 – 178 км/ч и 168 – 184 км/ч соответственно.

Сегодня ведется разработка и модели на электротяге – EQT2, которая пополнит экологически чистую линейку фургонов eVito, eSprinter, EQМ и грядущий eCitan. Цены на Mercedes-Benz T-Class cтартуют с 30 тыс. евро за бензиновую версию в 102 л. с. с механической КП.