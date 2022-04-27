Tatra Trucks отметила выпуск юбилейного грузовика

Чешская компания Tatra Trucks 27 апреля отметила выпуск 10-тысячного грузовика, произведенного на заводе в Копршивнице с момента перехода компании к новым владельцам. Напомним, что в марте 2013 года производитель был выставлен на первый за всю свою историю аукцион и продан за 176 млн крон (7 млн евро) предпринимателям Ярославу Стрнаду и Рене Матеру. Сегодня 65% акций компании принадлежит Chehoslovak Group под руководством Михала Стрнада (старшего сына), а остальные 35% – компании Promet Group.

Что касается юбилейного грузовика, то это пятиосное полноприводное шасси Tatra Phoenix колесной формулы 10х10. Оно будет отправлено в далекую Австралию для работы в горнодобывающем секторе. Напомним, что австралийский рынок для Tatra отнюдь не новый, о чем мы уже подробно рассказывали.

Отметим, что сегодня шасси Tatra гражданского семейства Phoenix комплектуются кабинами и турбодизельными двигателями Paccar от автомобилей DAF Trucks. Дело в том, что в 2011 году известный голландский производитель грузовиков приобрел 19% акций Tatra.

В 2021 году компания Tatra Trucks произвела в общей сложности 1277 автомобилей. В последние годы грузовики данного чешского бренда начали снова поставляться в Украину. Более того, недавно вездеходные шасси Tatra появились и в украинской армии, в составе берегового противокорабельного ракетного комплекса 360МЦ «Нептун».