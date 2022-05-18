Mercedes-Benz презентовал электромобили в новом амплуа

На выставке аварийно-спасательной техники RETTmobill 2022, которая проходила с 11 по 13 мая в немецком городе Фульда, на стенде Mercedes-Benz были представлены автомобили скорой медицинской помощи исключительно на электротяге. Это модели eSprinter, eVito и EQC.

Начнем с фургона eSprinter, переоборудованного специализированной компанией Ambulanz Mobile. Модель eKTW имеет достаточный запас хода, чтобы работать не только в городе, но и за его пределами. Полная масса машины не превышает 3,5 т, что позволяет управлять ее с правами «легковой» категории.

Благодаря двум дополнительным блокам питания электроснабжение медицинского оборудования работает независимо от основных батарей, приводящих в движение 85-килловаттный мотор. Благодаря системе быстрой зарядки аккумуляторы можно «наполнить» от 10 до 100% емкости всего за 20 минут.

Рядом можно было увидеть «скорую» поменьше, но также на электротяге – модель eVito, в разработке которой принимали участие две компании: давний партнер Mercedes-Benz по застройке машин скорой помощи – BINZ, а также фирма Umwelttechnik GmbH.

В салоне установлены шкафчики под медоборудование, компрессорная станция, а также холодильник. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 150 кВт (345 Нм), который питают батареи емкостью 90 кВт.ч (средний расход – 29,8 – 26,2 кВт.ч на 100 км). В итоге машина имеет запас хода около 370 км. Опционально возможна зарядка на 110 кВт, позволяющая зарядить аккумуляторы до 80% емкости за 45 мин.

Третьим экспонатом на стенде стал электрический внедорожник EQC 400 4Matic, который был доработан дочерней компанией CARS из Видемара. Машина получила специальный окрас и проблесковые «маячки» на крыше. Два электромотора суммарной мощностью 300 кВт приводят в движение передние и задние колеса. Запас хода достигает 421 – 462 км. Стандартная встроенная зарядка на 11 кВт позволяет заряжать батареи 80 кВт.ч от 10 до 100% емкости на 3 часа быстрее – всего за 7,5 часов. А при системе быстрой зарядки мощностью 110 кВт этот процесс занимает всего 40 минут.

Напомним, что электровнедорожник EQC 400 4Matic был запущен в производство летом 2019 года и стал первой моделью семейства EQ. Это пионер в реализации фирменной стратегии Ambietion 2039, целью которой является переход на производство исключительно экологически чистых автомобилей с трехлучевой звездой.