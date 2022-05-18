Обновленные пикапы Toyota порадовали новыми «плюшками»

Марка представила пикапы Tundra и Tacoma 2023 модельного года

Toyota официально представила обновленные версии пикапов Tundra и Tacoma. Помимо небольших внешних изменений модели 2023 года получили расширенный список опций.

Обновленный Toyota Tundra доступен в версии SX, которой не было у модели 2022 года. Такой пикап можно узнать по черным дверным ручкам, черному заднему бамперу и тонированным 18-дюймовым колесным дискам. Также в строю остались комплектации SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 и TRD Pro.

Меньший Toyota Tacoma доступен в версиях SR, SR5, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro, Trail Edition и Nightshade Edition. Также пикап 2023 года предлагают с пакетом Chrome который предполагает хромированные колесные диски, дверные ручки и насадку на выхлопную трубу.

Никаких технических изменений пикапы не претерпели. Под капотом у Toyota Tundra 2023 года прежний 3,5-литровый Twin Turbo V6 с двойным турбонаддувом, сопряженный с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Отдача агрегата — 389 л.с. и 649 Нм крутящего момента.

Tacoma доступен с двумя бензиновыми моторами: 2,7-литровым четырехцилиндровым мощностью 159 л.с. и 3,5-литровым V6 мощностью 278 л.с. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — задний или полный в зависимости от комплектации.