Mercedes-Benz презентует Actros в эксклюзивном дизайне

Для дальнобойщиков, ценящих индивидуальный стиль и повышенный уровень комфорта, Mercedes-Benz подготовил седельный тягач Actros в специальном исполнении L Driver Extent +. Таких машин будет выпущено всего 150 единиц.

Внешне машина отличается матово-серой решеткой радиатора и такого же цвета вставками, подчеркиващих динамичные проштамповки на боковинах кабины и спойлерах в зоне колесной базы.

Также частично серым выполнено и основание противосолнечного козырька, на котором выгравировано название эксклюзивной серии, а также установлены четыре светодиодных прожектора.

Кабина может быть любого цвета, в том числе и элитарного черного, как на фото. Передние и задние колеса украшают защитные металлические крышки ступиц и гаек, которые могут быть либо окрашены в черный цвет, либо поставляться из полированной нержавеющей стали.

Открыв левую или правую дверь, можно заметить хромированную «именную» табличку на ступеньках.

А попав в кабину водитель оценит мягкое, контурное освещение, излучаемое 138-ю светодиодами на потолке. Его, кстати, можно индивидуально настроить по цвету и яркости.

Еще одна особенность интереьера – портативная стручковая кофеварка, которая может хранится в обычном держателе для чашек.

Не лишней будет и сверхпрочная задвижка на дверях CabLock, которая активируется независимо от центрального замка, что обеспечивает повышенную безопаность от взлома.