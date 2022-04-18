Mercedes-Benz презентует междугородный автобус на суперконденсаторах

На рынке междугородных автобусов появилась новинка – модель Mercedes-Benz Intouro K. Машина длиной 10,75 м и радиусом разворота 18,34 м получила гибридный привод, аналогичный тому, что применяется на городском низкопольнике Citaro Hybryd.

Между ДВС и автоматической трансмиссией (гибридная версия возможна только с АКП) установлен компактный электромотор толщиной всего 8 см и мощностью 14 кВт (220 Нм). Он выполняет функцию генератора переменного тока и при торможении подзаряжает суперконденсаторы. Последние состоят из двух модулей (по 16 двухслойных суперконденсаторов в каждом) суммарной мощностью 2 Ач и располагаются на крыше, в задней части. Для полной их зарядки достаточно всего одного цикла торможения со скорости 50 км/ч до полной остановки.

Электромотор помогает автобусу при разгоне, однако суммарная мощность силовой установки при этом не увеличивается. Все это способствует топливной экономичности и снижению вредных выбросов. В качестве ДВС выступает 7,7-литровый турбодизель в 299 или 354 л. с. Покупателям доступны четыре варианта трансмиссии на выбор: 6-ступенчатая механическая, полностью автоматическая Mercedes-Benz PowerShift, а также две АКП с гидротрансформатором – марок Voith или ZF.

Mercedes-Benz Intouro K оснащен передовыми системами активной безопасности: автоматического экстренного торможения – Active Brake Assist 5 (ABA 5), обнаружения пешеходов и велосипедистов в слепых зонах – Sideguard Assist и др.