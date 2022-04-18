Украинский ударный дрон «Каратель» отправляется в ВСУ

Штурмовой-разведывательный комплекс успешно прошел испытания и одобрен для боевого использования

В Украине появился собственный ударный боевой дрон «Каратель». Он разработан командой UA Dynamics, которая с первых дней войны участвует в боевых действиях с использованием собственных беспилотных летательных аппаратов, которые ведут воздушную и специальную разведку. Также они используются для поиска целей для украинской артиллерии, корректировки огня и подтверждения результатов.

Штурмово-разведывательный беспилотный комплекс «Каратель» успешно прошел полевые испытания на одном из объектов Вооруженных сил Украины и одобрен для использования Силами специальных операций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор UA Dynamics, командир отдельной авиаударной группы капитан-лейтенант Максим Музыка.

В ближайшие время первые пять комплексов будут бесплатно переданы воинским частям. Экипажи для них подготовят специалисты UA Dynamics. Все комплексы собраны за средства волонтерских и благотворительных фондов. Желающие присоединиться к команде финансово могут сделать это здесь.