Mercedes-Benz презентует усовершенствованные Unimog

Компания Mercedes-Benz Special Trucks на выставке садоводства и озеленения GaLaBau, проходящей в Нюрбурге с 14 по 15 сентября, показывает обновленные вездеходы Unimog. На стенде представлены три машины с различным навесным оборудованием.

Это модель U535 c газонокосилками Mulag ECO. Передняя стрела МКМ 700 cлужит для работы в труднодоступных местах – впадинах, разделительных полосах и др. А вторая стрела, на корме – SB 600 дополнительно оснащена рукавом для всасывания скошенной травы с последующей перегрузкой в специальный прицеп. Особо хочется отметить специальный триммер ECO 1200, который выполнен в соответствии с требованиями по защите растений и насекомых.

Cледующий Unimog – U327 укомплектован надстройкой марки Bucher и предназначен для зимнего содержания дорог. Спереди машина оснащена снегоуборочным отвалом Teplex TE 90.30/40S, а сзади – оборудованием Yeti Eco FS50 для нанесения антигололедной смеси в пропорции 50% соли и 50% жидкого реагента. Бункер вмещает 2 м куб. соли и 2000 л жидкого реагента.

Третья машина – Unimog U219 оснащенная комбинированным оборудованием, для работы зимой и летом. Здесь применяется разбрасыватель антигололедной смеси Bucher Yeti W16 с запасом соли 1,6 м куб. и жидкого реагента 640 л. А спереди смонтирована газонокосилка Mulag MKF 500 c тримером GHS 2000 – с шириной убираемой зоны 2 м и стрелой длиной 7 м.

Что же касается непосредственно вездеходов Unimog, то они получили ряд важных обновлений. Так, топовые модели тяжелого класса – U435 и U535, рассчитанные на полную массу 16,5 т, получили 354-сильный двигатель экологического стандарта Евро 6. В семействе машин более легкого класса – полной массой 14,5 т – добавилась еще более мощная модель U327, оснащенная двигателем в 272 л. с. Прежняя – U323, с мотором в 231 л. с., остается в программе и теперь может быть предложена в длиннобазном исполнении, с более емким кузовом.

Помимо этого, модели U323 и U423 с 4-цилиндровыми двигателями стали доступны с вариантом колесной базы 3150 мм, дополнившим два прежних – 3000 и 3600 мм. Средняя база рассчитана на повышенные осевые нагрузки, а потому машина может перевозить на 200 кг больше.

Для повышения безопасности и уровня комфорта применяется адаптивное электрогидравлическое рулевое управление, делающее руль более легким на малой скорости. В качестве опции для моделей семейства U400 и U500 предлагается задняя гидропневматическая подвеска. Она повышает устойчивость и управляемость при работе с оборудованием, имеющим высокий центр тяжести, а также облегчает его крепление.

В жаркое время водитель также оценит и новое, вентилируемое кресло. Повышена и пассивная безопасность. Кабина получила трубчатые усилители в зоне передних стоек и теперь соответствует стандартам ECE-R29/3.

Вездеходы Unimog предлагаются в трех базовых комплектациях на выбор, включающих биксеноновые фары, LED-ходовые огни и светодиодные прожекторы, камеры переднего и заднего обзора, помогающие при плохой видимости, жидкостный обогреватель, обогреваемое лобовое стекло, обогреваемые сиденья, а также цифровую приборную панель с дисплеем 12,7 см.