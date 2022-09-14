Opel вернет на рынок спорткары с шильдиком GSe и они будут электрическими

Электрификация европейской линейки марки завершится к 2028 году

Opel возобновляет выпуск моделей с шильдиком GSe. Реинкарнированный спортивный суббренд будет отвечать за скоростные электромобили, а аббревиатура GSe теперь расшифровывается как Grand Sport electric. Тогда как ранее под этими буквами скрывалась фраза «Grand Sport Injection», как в случае с Opel Commodore GS/E и Opel Monza GSE.

Новые модели GSe должны сочетать динамику движения с инновацией электрификации. Будущие покупатели электрических спорткаров могут рассчитывать на такое же динамично настроенное шасси, как у предыдущих обладателей этого шильдика. И главное — все преимущества спорткаров GSe будут доступны без вредных выбросов.

«Я очень рад, что сегодня могу объявить о возвращении известной аббревиатуры GSe — спортивного суббренда, который будет обозначать наши топовые модели. Потому что в будущем GSe будет обозначать не только особенно динамичные автомобили, которыми приятно управлять. Скорее, теперь это означает «Grand Sport electric» — в соответствии с нашей амбициозной стратегией стать полностью электрическим брендом», — сказал генеральный директор Opel Флориан Хьюттл во время презентации нового логотипа возрожденного суббренда.

Электрификацию своих спорткаров Opel анонсировал в мае 2021 года во время презентации рестомода Manta GSe ElektroMOD. Будущим покупателям обещали «динамичные автомобили, дарящие удовольствие от вождения» в новом дизайне, с богатым стандартным оснащением и особыми настройками шасси. Какой будет первая GSe-модель, не уточняется, но она должна появится до 2024 года. Еще через четыре года в линейке Opel не останется ни одной модели с ДВС.

В компании уже подтвердили, что Opel Manta вернется на рынок к середине десятилетия в виде электрокроссовера Manta-e. За ней последует Insignia-e и это тоже будет кроссовер. Также «заряженная» версия обещана хэтчбеку Astra-e, официальная премьера которого ожидается в ближайшее время.