Meritor презентовал первую независимую подвеску для автобусов
Известный американский производитель Meritor начал производство передней независимой подвески ProTec для автобусов. Это первая модель фирмы, специально разработанная для данного типа транспортных средств. Новинка IFS MIS-20E интегрирована с рулевым управлением и рассчитана на осевую нагрузку в 9 т.
В ее конструкции применены двухтрубные амортизаторы. Интересно, что здесь также используются те же ступицы с коническими зубчатыми шестернями, что и на легкой тактической машине Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), пришедшей в американской армии на замену пресловутому HMMWV.
Отметим, что компания Meritor зарекомендовала себя как поставщик надежных и выносливых подвесок доля армейских автомобилей. Поэтому весь накопленный опыт в данной сфере было решено использовать и для цивильного большегрузного транспорта. Что же касается новой подвески ProTec для автобусов, то она также получила пневматические дисковые тормоза EX+L.
Кстати, Meritor также известен своими ведущими мостами. Последние можно встретить не только на американских грузовиках, но и на турецких – например, моделях тяжелого класса BMC Tugra, презентованных в Украине в 2021 году.