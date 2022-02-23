На автобусах Mercedes-Benz появилась уникальная антибактериальная система очистки воздуха

Компания Daimler Buses делает все возможное, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом на общественном транспорте. Одна из недавно введенных мер – установка по запросу на городские и пригородные автобусы Сitaro и Conecto системы EvoFresh со встроенными вентиляторами и воздушными фильтрами с функцией противовирусной защиты. Немаловажно, что система доступна и для вариантов без кондиционера.

Модули EvoFresh устанавливаются под стандартными вентиляционными люками в крыше: два на одиночном автобусе и четыре на сочлененном. Вентиляторы включаются автоматически сразу после того как водитель открывает люки против хода – электропривод позволяет выполнять это нажатием всего одной кнопки. Когда люки закрыты – например, в холодное время года – модули эффективно фильтруют циркулирующий воздух в пассажирском салоне при работе вентиляторов.

Система самостоятельно регулирует скорость вентилятора. Максимальная производительность на модуль составляет 1350 кубометров в час. Это обеспечивает полное обновление воздуха в транспортном средстве в течение до двух минут.