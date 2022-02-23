Chevrolet Aveo оснастили в Украине подъемником для людей с инвалидностью

На днях в Украине был реализован уникальный проект по переоборудованию обычного легкового автомобиля Chevrolet Aveo в машину для транспортировки людей c инвалидностью. В дверном проеме со стороны переднего пассажира установили съемный электромеханический подъемник, который с помощью тканевого захвата переносит человека с коляски на сиденье автомобиля. Грузоподъемность подъемника достигает 120 кг. Управление таким «мини-краном» возможно либо с дистанционного пульта, либо с проводного.

Установку специализированного оборудования выполнили механики компании «Дхолландия Украины», официального представителя завода-изготовителя гидробортов марки Dhollandia (Бельгия).

Кстати, совсем недавно мы писали о партии микроавтобусов Renault Master, которые были переоборудованы в мобильные инклюзивно-ресурсные центры для Одесской облгосадминистрации. Эти машины укомплектовали специальными подъемниками Dhollandia для перевозки маломобильных людей в колясках.