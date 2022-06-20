На базе Merсedes-Benz Actros построили раскладной рефрижераторный автопоезд

Известный итальянский производитель кузовных надстроек – компания Pollicelli на днях изготовила весьма интересный рефрижераторный автопоезд. На трехосном шасси Mercedes-Benz Actros 2545 (6х2) был установлен изотермический фургон. Примерно такой же кузов смонтировали и на двухосном прицепе.

В обоих случаях применили холодильные установки Thermo King Spectrum, которые закрепили на раме, с левого бота тягача и прицепа. В самих кузовах фургонах установлены сдвижные перегородки, что позволяет устанавливать различную температуру в отсеках.

Одна из главных особенность автопоезда – возможность сквозной загрузки с помощью откидных рамп. А вот разгружать помогают уже гидролифты-слайдеры Dhollandia. И что интересно, применение нижнего сцепного устройства позволяет разгружать фургон шасси не отсоединяя прицеп. Что же касается дышла прицепа, то оно может устанавливаться в двух положениях: транспортном или походном.