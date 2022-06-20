На границе в Польшей открыли обновленный пункт пропуска «Краковец – Корчева» (фото)

Сегодня, 20 июня, Министерства инфраструктуры Украины совместно с представителями правительства Польши открыли обновленный пункт пропуска «Краковец – Корчева». Его модернизация проводилась в рамках проекта «Открытая граница».

Как рассказал глава ведомства Александр Кубраков, количество полос для грузовиков увеличили с 4 до 10. Также создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля. Для таможенников и пограничников установили специальные контейнерные модули, которые предоставила Польша. Все работы были выполнены на 10 дней.

«В условиях блокады морских портов мощная логистика на западных границах является безальтернативным условием для функционирования экономики Украины. Поэтому мы создали проект «Открытая граница», призванный существенно увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска и улучшить логистику в направлении Украина – ЕС», – сказал Кубраков.

По аналогичной схеме будут масштабированы и другие семь пунктов на украинско-польской границ. Также ведомство ведет переговоры со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, чтобы увеличить пропускную способность КПП и на границах с ними.