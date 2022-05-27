На Busworld Turkey 2022 дебютировал 150-местный электробус с батареями Webasto

В Стамбуле с 26 по 28 мая проходит международная автобусная выставка Busworld Turkey 2022. Одной из главных ее премьер стал низкопольный, сочлененный электробус Otokar E-Kent Articulated. Машина длиной 18,7 м оснащается литий-никель-марганец-кобальт-оксидными аккумуляторами марки Webasto. Этот известный производитель автомобильных кондиционеров и обогревателей начал выпускать АКБ в конце 2019 года – после заключения соглашения с Samsung SDI.

Батареи предлагаются на электробус «гармошку» в трех вариантах емкости на выбор: 350, 490 или 560 кВт.ч. Они питают электромотор Voith с пиковой мощностью 410 кВт.ч Для зарядки используется станция ССS2. Максимальная пассажировместимость варьируется от 123 до 151 чел. – с наибольшей и наименьшей батареей соответственно.

Напомним, что 12-метровый электробус Otokar E-Kent был презентован на автомобильном салоне IAA-2021 в Мюнхене. Он оснащается батареями Webasto емкостью 350 кВт. (10 блоков общим весом 2 тонны), которые питают 340-килловаттный электродвигатель. Максимальная пассажировместимость составляет 100 чел.