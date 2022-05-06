На грузовиках Mercedes-Benz появилась новая альтернатива зеркалам – MirrorCam второго поколения

С апреля 2022 года на грузовиках Mercedes-Benz моделей Actros, Arocs и eActros начали устанавливать систему MirrorCam второго поколения, заменяющую привычные наружные зеркала. Отметим, что Mercedes-Benz стал первым производителем тяжелых грузовиков, который еще в 2018 году предложил на модели Actros систему камер вместо зеркал, причем уже в качестве стандартного оснащения. И это ноу-хау корреспонденту «Автоцентра» удалось лично протестировать на дорогах общего пользования в Испании.

Теперь система MirrorCam была модернизирована, в том числе с учетом реального опыта эксплуатации многочисленных водителей. Начнем с более компактных размеров. Кронштейны камер с обеих сторон были укорочены на 10 см. Таким образом панорама обзора еще больше приблизилась к привычным зеркалам. Это облегчает движение задним ходом по прямой. Кроме того, теперь даже на широкой кабине (2,5 м) камеры находятся на одном уровне с бордюрным зеркалом, что также улучшает видимость.

Были оптимизированы и параметры изображения. Так, на корпусе камеры в нижней части появилась специальная кромка, которая препятствует попаданию дождевой воды на объектив. Камеры лучше адаптируются к цвету и яркости, что улучшает видимость в темное время. Кроме того, изображение, передаваемое на дисплеи, стало более контрастным.

По-прежнему, в MirrorCam можно активировать широкоугольный режим при движении задним ходом, а также световые индикаторные полоски, помогающие определять расстояние до объектов, находящихся сзади. Можно включить и панорамный обзор – при прохождении поворотов или на стоянке, для мониторинга территории вокруг автомобиля.

MirrorCam взаимодействует с системой помощи при прохождении поворотов, которая при повороте направо при угрозе наезда на пешехода или велосипедиста подает звуковой и световой сигналы. Более того, опциональная система Active Sideguard Assist в случае опасности ДТП и вовсе автоматически задействует тормозную систему на скоростях до 20 км/ч.