Ракетный комплекс "Нептун" подбил фрегат оккупантов

Сегодня еще одним российским военным кораблем стало меньше. Да еще каким – из украинского ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» был подбит ракетный фрегат «Адмирал Макаров», о чем сообщило одесское издание «Думская». Корабль загорелся возле острова Змеиный.

Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» был введен в эксплуатацию в конце 2017 года. Это третий фрегат из проекта 11356Р, он имеет длину почти 125 м, экипаж 180 человек и может плавать со скоростью до 30 узлов.

На вооружении данного фрегата находятся 8 ракет «Калибр», которыми рашисты уже многократно обстреливали территорию Украины. Помимо этого, фрегат укомплектован двумя ЗРК «Штиль» по 12 ракет в каждом, орудием калибра 100 мм АУ А-190, двумя 30-мм пушками АУ АК-630, двумя торпедами по 533 мм, а также реактивным морским бомбометом РБУ-6000. Кроме того, в палубном ангаре предусмотрено размещение вертолета Ка-31 или Ка-27ПЛ, а также беспилотника «Орлан-10». В общем хороший улов – «Макаров» пошел вслед за «Москвой», также подбитой РК-360МЦ “Нептун”. Героям слава!