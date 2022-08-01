На IVECO Daily установили тентованный кузов переменного объема

Перевозка легких и в то же время объемных грузов требует соответствующего транспорта. Итальянский производитель различных надстроек для коммерческих автомобилей – компания Pollicelli изготовила уникальную тентованную платформу под модель IVECO Daily. Ее главная фишка – это раздвижной каркас, позволяющий изменять высоту и соответственно внутренний объем кузова.

Все силовые элементы выполнены из оцинкованной стали. Сам процесс подъема-опускания конструкции вынесен на отдельный пульт управления. Борта, а также распашные двухэтажные задние двери выполнены из легкого алюминия.

Автомобиль-трансформер на базе IVECO Daily изготовлен для компании Isopack из итальянского города Матера, занимающейся упаковочными и изоляционными материалами.

Отметим, что тентованные кузова переменной высоты зачастую встречаются на большегрузной прицепной техники, а вот использование подобной технологии на малотоннажных грузовиках – весьма свежее и очень практичное решение. Хочется верить, что и наши отечественные производители смогут освоить выпуск такой востребованной продукции.