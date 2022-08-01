В Украине расширился ассортимент грузовиков на электротяге

Сегодня коммерческие электрические автомобили становятся все популярнее во многих странах. Развивается в этом направлении и украинские рынок. В прошлом году дебютировал грузовик JAC N55EV – в Киеве состоялась его европейская премьера. Он рассчитан на перевозку 2150 кг, оснащен электромотором 130 л.с. (415 Нм), батареями в 97 кВт.ч и имеет запас хода до 200 км. Время зарядки до 80% емкости АКБ всего менее двух часов.

Так вот, в этом году машина начнет предлагаться с двумя колесными базами – 3845 и 4475 мм, а также в более грузоподъемных исполнениях – полной массой 7 и 9 т, сообщает AUTO-Consulting.

Кроме того, на отечественный рынок выходят и другие электрические грузовики из Поднебесной. Во-первых, это среднентоннажник Howo EV на 4860 кг (шасси рассчитано на кузов длиной до 4,5 м), оснащенный 150-килловаттным электромотором с запасом хода до 200 км.

Во-вторых, компактная модель Wulling Mini EV – полной массой 3500 кг и грузоподъемностью 1500 кг. Бортовая платформа имеет длину 3,01 м и ширину 1,53 м. Машина укомплектована электромотором в 60 кВт и батареями емкостью 42 кВт.ч. Запас хода достигает 300 км. Время полной зарядки батарей – всего полтора часа. Стоимость автомобиля – 27 700 долларов.

И еще одна новинка, которую уже можно заказать у дилеров – это полностью электрические пикап JAC T8 EV, дизельный собрат которого неплохо пошел на украинском рынке.