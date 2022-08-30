На IVECO EuroCargo в Украине построили интересный автотопливозаправщик

Завод спецтехники «Техкомплект» на днях изготовил новую модель автотопливозаправщика – АТЗ-11 на шасси IVECO EuroCargo ML 180-25. На нем установлена 11-кубовая двухсекционная цистерна с выпуклыми передней и задней стенками, что помогает уменьшить ударные нагрузки от перемещения топлива во время разгона-торможения.

Особенность данного АТЗ – наличие сразу двух установок для раздачи топлива. Причем в отличие от изготовленного недавно двухсеционного 15-кубовго АТЗ на шасси IVECO Trakker, каждый компект оборудования находится под своей секцией, а не в общем ящике.

Автотопливозаправщик комплектуется насосом ВС-80, одним 10-метровым рукавом и двумя сливочными по 4 м, а также заправочным пистолетом с отсекателем. Шасси IVECO EuroCargo ML 180-25 рассчитано на полную массу 18 т, оснащено 3-местной кабиной и турбодизелем Tector 6 мощностью 251 л. с.