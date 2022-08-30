Toyota и Suzuki готовят бюджетный электрокроссовер — что известно о новинке

Suzuki совместно с компанией Toyota работают над новой полностью электрической моделью, которая будет запущена в производство к 2025 году. Основным рынком для нее станет Индия.

На данный момент информации о новинке крайне мало. Известно, что в ее основу ляжет новая архитектура, которая в дальнейшем будет использоваться во всех компактных электрокарах этих марок. Сообщается, что будущий кроссовер позволит потеснить Tata Motors, которая в настоящее время является лидером на местом рынке электромобилей.

Как сообщили в пресс-службе Suzuki, компания начала модернизацию производственных линий на своем предприятии в Гуджараде (Индия). Размер инвестиций составил 1,37 млрд долларов. Таким образом она намерена удержать лидерскую позицию на данном рынке и увеличить объемы производства автомобилей.