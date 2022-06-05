На Mobility Expo 2022 покажут новейший электробус Van Hool A-серии

С 7 по 9 июня в Париже пройдет Международная выставка общественного транспорта Mobility Expo 2022. Одной из главных её сенсаций станет мировая премьера семейства городских экологически чистых автобусов Van Hool A-серии.

Машины предложат с тремя вариантами силовых установок: аккумуляторно-электрической, на топливных элементах и троллейбус ной. Будут доступны четыре исполнения по длине: на 12, 13, 18 и 24 м, с количеством дверей от двух до пяти. Более подробные технические характеристики, равно как и фотографии, обнародуют сразу после премьеры.

На выставке Mobility Expo 2022 покажут 12-метровый батарейный электробус Van Hool A12. Интересно, что уже до официального дебюта на машины нового семейства заключено 13 контрактов на 162 ед.

Все это – отличный подарок к 75-летию крупнейшего бельгийского производителя автобусов Van Hool, отмечаемого в этом году.