Раритетный Pontiac помыли впервые за 27 лет простоя (видео)

Неотъемлемой частью заботы об автомобиле является регулярный уход. Однако некоторые владельцы забывают об этом. Особенно часто так происходит с теми машинами, которые давно не используются. Именно так и произошло с Pontiac Trans Am 1982 года выпуска. Его оставили без ухода на долгих 27 лет.

На выручку автомобилю пришли специалисты из детейлинг-ателье AMMO. Они проделали колоссальную работу, прежде чем машина обрела прежний вид. Изначально они отмыли ее кузов от пыли и грязи, а затем восстановили лакокрасочное покрытие, заставив сверкать, как прежде. После этого мастера взялись за ходовую и колеса, которые также подвергли глубокой очистке.

Только после завершения внешних работа, специалисты ателье перешли к салону. Здесь не обошлось простой чисткой, так как поверхности поразила плесень. Мастера провели обработку, а также удалили грязь и паутину. В завершении, машине полностью продезинфицировали кабину. После всех этих манипуляций автомобиль не только стал выглядеть превосходно, а и завелся (из гаража владельца его пришлось выталкивать).