На рынке появился новый универсальный самосвал отечественного производства

Компания «Будшляхмаш» освоила производство нового типа кузовных надстроек на шасси грузовика Daewoo Maximus. Это универсальная самосвальная платформа внутренним объемом 15 кубометров и полезной нагрузкой 10 т. В транспортном положении она может использоваться как обычная бортовая – тем более, что борта с обеих сторон сделаны откидными. А с помощью гидроцилиндра кузов быстро превращается в самосвальный. Такая модель рассчитана для использования как в строительном и горнодобывающем сегментах, так в аграрном и коммунальном.

Напомним, что осенью прошлого года, на выставке «Агро-Винница» можно было увидеть похожую самосвальную модель, также на шасси Daewoo Maximus, оснащенную кузовом трехсторонней разгрузки от другого украинского производителя – «АЛЕКО». Здесь применили шасси полной массой 18 500 кг и грузоподъемностью 12 630 кг, укомплектованное 5,9-литровым турбодизелем Doosan мощностью 280 л. с.