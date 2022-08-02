В Украине стали доступны тросовые краны-манипуляторы XCMG

Завод спецтехники «Техкомплект» представляет новинку на отечественном рынке автокранов – тросовый манипулятор китайской марки XCMG. Модель GSQS500-5 имеет впечатляющие характеристики – грузоподъемность до 20 000 кг при минимальном вылете 2,5 м и 1000 кг – при максимальном 23 м. Более подробно с подъемными характеристиками можно ознакомиться из схемы, показанной ниже.

Непосредственно крановая установка весит 7600 кг и может быть установлена на любое шасси соответствующего класса грузоподъемности. На представленных фотографиях тросовый кран-манипулятор XCMG GSQS500-5 смонтирован на четырехосных шасси таких известных марок как Dongfeng и SHACMAN.