На рынок выходят баварские электробусы Quantron Cizaris

Немецкая компания Quantron AG из Аугсбурга (Бавария) как и обещала 16 февраля презентовала свой первый электрический автобус – 12-метровую низкопольную модель Cizaris. Название для продукта от нового игрока на европейском рынке электробусов расшифровывается так: Ci – City («городской»), Z – Zero («с нулевой эмиссией») и ARIS – от греч. «самый лучший».

Модель будет доступна как в двухдверном, так и в трехдверном вариантах: с количеством мест для сидения 31 – 36 и 25 – 34 и общей пассажировместимостью 89 – 93 и 91 – 95 чел. соответственно. Возможны девять различных исполнений отделки салона.

Двустворчатые двери имеют ширину 1200 мм. Внутренняя высота салона – 2449 мм. Сиденья применяются двух марок на выбор – Isringhausen или Grammer. Пассажиры оценят LED-освещение, USB-разъемы, кондиционер на 33 кВт и мощный 50-килловатный отопитель.

В движение Quantron Cizaris приводит центральный электродвигатель Dana/TM4 номинальной/максимальной мощностью 145/245 кВт и максимальным крутящим моментом 1055/3329 Нм. Его питают литий-железо-фосфатные батареи, емкость которых, в зависимости от количества блоков на крыше, может составлять 242 или 424 кВт. Запас хода при среднеинтенсивном цикле eSORT варьируется от 220 до 370 км.

На зарядку от станций 65 – 150 кВт (DC) требуется от двух до пяти часов. В 2023 году компания обещает представит версию на водородных топливных элементах – с еще большим запасом хода.

Электробус оснащен передовыми электронными системами активной безопасности – ABS/ASR, EBS 5.0, ECAS. Вместо наружных зеркал используются камеры, также установлена отдельная камера заднего вида. Имеется также система помощи при поворотах – Mirror Eye, сводящая к минимуму слепые зоны.

На автобус в целом предоставляется двухлетняя гарантия, а на батареи – 8 лет или 3000 циклов зарядки-разрядки (или 80% остаточной емкости), в зависимости от того, что наступит раньше. Quantron AG имеет развернутую сервисную сеть в Европе – порядка 700 станций. Машина оборудована интерфейсом FMS 4.0 и сегодня уже прорабатывается вопрос о внедрении дистанционной диагностики через партнеров – CAPTE или VinCity.

Электробус Quantron Cizaris рассчитан прежде всего на рынки Восточной и Южной Европы, Скандинавии и Ближнего Востока. Что же касается таких стран как Германия, Австрия и Швейцария, то здесь из-за особенностей стандартов (VDL и др.) продажи электробусов стартуют чуть позже – во второй половине 2022 года.