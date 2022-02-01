На рынок вышел 300-тонный мобильный кран с рекордной высотой подъема

Компания Liebherr в 2022 году освоила выпуск 6-осного мобильного крана LTM 1300-6.3 с высотой подъема 90 м. Это единственная на рынке модель с такими характеристиками, которая может передвигаться по дорогам общего пользования. У новинки нагрузка на ось не превышает 12 т. Более того, 300-тонный кран может эксплуатироваться и по дорогам, где осевая нагрузка ограничена 10 т. Для этого некоторые части телескопической стрелы, а также выносных опор (аутригеров) сделаны съемными – и при этом их можно демонтировать, равно как и установить обратно, без использования дополнительного крана.

Высота подъема в 90 м далеко не предел. К основной 8-секционной телескопической стреле можно подсоединить «гусек» длиной до 20,5, а также две 7-метровые решетчатые стрелы. В итоге максимальная высота подъема может достигать 120 м.

Как правило подобные мобильные краны рассчитаны для работы при силе ветра до 9 м/с, для чего просчитываются специальные графики нагрузки. для LTM 1300-6.3 этот порог подняли до 11,2 м /с, а в случае использования решетчатого оборудования – до 13,4 м/с. В режиме чистого телескопа данный показатель и вовсе достигает 15,6 м/с.

Восьмицилиндровый дизельный двигатель Liebherr в ходовой части, развивающий 619 л.с. и 3068 Нм, работает в паре с 12-ступенчатой АКП ZF TraXon. Дополнительный режим ECOdrive одновременно экономит топливо и снижают уровень шума.