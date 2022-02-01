Daimler Truck кардинально расширит инфраструктуру зарядных станций

Daimler Truck North America (DTNA) и компании NextEra Energy Resources и BlackRock Renewable Power создадут совместное предприятие по развитию общенациональной сети зарядных станций для электрических грузовиков и автобусов. На днях сторонами был подписан соответствующий меморандум.

Новое СП займется проектированием, разработкой, установкой и эксплуатацией высокопроизводительных зарядных комплексов, обслуживающих транспортных средства среднего и тяжелого класса, в том числе на водородных топливных элементах. Сеть станций развернется на важнейших грузовых маршрутах вдоль восточного и западного побережья и в Техасе к 2026 году Строительство первых объектов начнется уже в 2023 году. Ожидается, что первоначальные инвестиции, разделенные поровну межу сторонами, составят 650 млн долларов.

В области электрических зарядных станций, а также водородных заправок вдоль важных транспортных маршрутов Daimler Trucks сотрудничает с Shell, BP и TotalEnergies. Кроме того, планируемое совместное предприятие с TRATON GROUP и Volvo Group для европейской высокопроизводительной зарядной сети также внесет вклад в развитие углеродно-нейтральной транспортной отрасли.