На шасси IVECO построили стильные рефрижераторные фургоны

Итальянская компания IFAC Spa Furgoni Isotermici на днях выпустила несколько примечательных изотермических фургонов на шасси развозных моделей IVECO EuroCargo и Daily.

Машины оснащены холодилыными установками Carrier, перегородками внутри для мультитемпературных отсеков, а также многостворчатыми распашными дверями на корме, а также дверями на обоих бортах.

Кроме того на машинах Eurocargo установлен ещё и гидроборт-слайдер Dhollandia. И отрадно, что возле головного офиса производителя развивается наш национальный флаг.