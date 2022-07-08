За перегруз автомобили будут изымать для нужд ВСУ

В Ровенской области восстановлен габаритно-весовой контроль. На передвижном пункте ГВК возле с. Новая Любомирка Ровенского района за три дня проверили 64 транспортных средства.

Поймали двух нарушителей, которые разрушают асфальтное покрытие перегруженными автомобилями. За это получили штрафы в размере 8 500 и 51 000 грн.

Вниманию всех водителей и владельцев транспортных средств, которые перевозят многотонные грузы. “Конечно, экономика должна работать. Но не ценой разрушения дорог, которые мы строим. Соблюдайте весовые ограничения. За «перегруз» штрафы и так немаленькие, – сообщает начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль. –

Но у особо злостных нарушителей (если таковые будут), еще и будем изымать автомобили на ВСУ. Это первое и последнее предупреждение”.