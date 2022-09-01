На украинских дорогах замечен самый дешевый электромобиль Citroen

На днях в Киеве корреспонденту «Автоцентра» удалось сфотографировать сверхкомпактный электромобиль марки Сitroen – модель My Ami Cargo. Он имеет длину всего 2,41 м, ширину 1,39 м и высоту 1,52 м. Самое интересное, что это легкий развозной фургон, весящий всего 485 кг. При этом машина имеет довольно вместительный грузовой отсек, размещенный вместо пассажирского сиденья рядом с водителем.

Объем отсека составляет 260 л, что равно багажнику Toyota Yaris, а вместе с вещевыми отсеками – и вовсе 400 л, что эквивалентно показателям Skoda Fabia четвертой генерации. My Ami Cargo может перевозить грузы массой до 140 кг и длиной до 1,2 м. Откидная полка сверху выдерживает до 40 кг.

В движение грузовой «друг», а именно так переводится с французского «ami», приводит электромотор мощностью 6 кВт, который питает литий-ионная батарея емкостью 5,5 кВт.ч. Запас хода составляет 75 км, а максимальная скорость – 45 км/ч. Зарядить аккумулятор можно от простой розетки 220 в – всего за 3 часа до 80% емкости.

В общем My Ami Cargo – оптимальное решение для курьерских компаний, а также доставки продуктов питания на дом. В Украине машина пока проходит потребительские испытания, а потому официально цена еще не объявлена. Отметим, что во Франции электромобиль продается всего за 6490 евро.